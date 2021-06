Mutui, l'Europa mette in mora l'Italia: deve aprire il mercato

09 giugno 2021 a

a

a

La Commissione Europea ha inviato una lettera di messa in mora, il primo stadio della procedura d’infrazione, all’Italia, chiedendole di applicare tutte le norme previste dalla direttiva Ue sui mutui. In particolare la Commissione chiede a Roma di adottare e notificare le disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione degli intermediari creditizi, come pure quelle relative alla vigilanza.

È già tornata l'Europa cattiva, Bruxelles ricomincia a minacciarci

La direttiva mira ad aprire i mercati nazionali alla concorrenza estera, con l’obiettivo di avere condizioni migliori per la clientela. L’Italia ha due mesi per rispondere alla Commissione, dopodiché la procedura potrebbe passare allo stadio successivo, il parere motivato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.