19 gennaio 2021 a

a

a

PREMIUMARKET.NET CRESCE ANCORA E L’E-COMMERCE SPICCA IL VOLO

Migliaia di utenti on-line ogni giorno da Oriente a Occidente continua cosi l’espansione del portale made in Italy Premiumarket.net

L’imprenditore Corrado Massaro, forte nel settore primario del gruppo di Famiglia quale l’Edilizia, con un’azienda nota in tutta Italia e codificata come Partner nelle Maggiori industrie Italiane nel settore Building e facility, ha lanciato nel corso del 2020, in piena pandemia Globale un nuovo settore, estremamente attuale ed estremamente difficile data la concorrenza, ovvero un’ e-commerce online.

Il portale è fortemente incentrato sul settore industriale dove le aziende possono connettersi grazie alla rete d’impresa internazionale, vendere prodotti grazie all’e-commerce e far conoscere i propri servizi.

Premiumarket.net è identificato come un portale web con 4 macro aree “Meccanica, Edilizia, Noleggio di Attrezzature-macchinari e vendita prodotti per la sicurezza sul lavoro”, questo fa del portale una vera rete tra aziende capace di una connessione tra utenza e azienda senza passaggi intermedi, una visione completa del processo di sviluppo del “mercato”.

Premiumarket.net attivo on-line da Ottobre è già tra i primi 10 portali web in Italia come utenza online, è fortemente riconosciuto come un servizio attuale e puntuale per le aziende. E’ stato visto da subito come una nuova piattaforma per il lancio di prodotti industriali importanti. Premiumarket.net continua il suo percorso di crescita ed entro Febbraio lancerà nuovi prodotti industriali a Marchio proprio.

L’imprenditore Corrado Massaro che rimane fortemente nell’edilizia e nell’espansione del Gruppo Edile di Famiglia, concentrato nella sua evoluzione, non pone barriere al digitale. E’ infatti il “Web-office Management” , esterno all’azienda , esperto del mondo E-Commerce che ha la delega gestionale allo sviluppo e allo studio di nuove tecnologie, che si occupa e si occuperà dello sviluppo del portale a 360 Gradi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.