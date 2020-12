OREGOLDSAFE: come acquistare lingotti e monete d'oro puro con prezzi vicini a quelli di Borsa

30 novembre 2020 a

È un software completamente “Made in Italy” quello creato da Krysos Srl, società con sedi a Milano e Roma, che ha lanciato sul sito aziendale, poche settimane fa, un’inedita e innovativa modalità e-commerce.

La nuova piattaforma permette agli utenti registrati di acquistare Lingotti e Monete d’Oro puro, con semplicità di utilizzo e, soprattutto, convenienza dei prezzi. I suoi utenti possono infatti acquistare “Oro da Investimento” (fisico e non virtuale) con quotazioni vicinissime a quelle di borsa e in esenzione totale IVA.

Sin da subito la piattaforma ha ricevuto opinioni e recensioni positive tra i suoi utilizzatori.

OREGOLDSAFE , frutto del progetto industriale che Krysos Srl ha sostenuto dal 2013, è lo strumento con cui raggiungere l’obiettivo prefissato all’atto della fondazione dell’azienda: posizionarsi al vertice delle organizzazioni europee operanti nell’ambito dei metalli preziosi.

Quando si parla di oro da investimento ci si riferisce all’oro fisico che, in quanto tale, deve essere immediatamente accessibile da parte degli acquirenti: parliamo dunque di oro nella forma di lingotti , prodotti dalle raffinerie titolate e di monete auree quasi sempre con un grado di purezza pari a 24kt, coniate dalle zecche statali più rinomate del pianeta.

Occorre infatti distinguere i prodotti in oro fisico, su citati, da quelli definiti “oro cartaceo” o “oro finanziario”, disponibili sulle innumerevoli piattaforme di trading online insieme ad altre materie prime, dal petrolio al caffè, dove il presunto “acquisto” del bene è solo virtuale.

Il vantaggio che la piattaforma OREGOLDSAFE propone ai suoi clienti è proprio quello di poter acquistare prodotti in oro fisico reali e non virtuali come quelli proposti dalle piattaforme di trading online.

Soprattutto, gli acquirenti di OREGOLDSAFE prendono possesso dei loro acquisti, con prezzi altamente concorrenziali grazie alle modalità commerciali consolidate dall’azienda nel corso degli anni e che le hanno permesso di crescere in maniera esponenziale: nel 2013 il fatturato era di poco più di a 2 milioni di euro, il fatturato del 2020 ha superato i 50 milioni con una redditività pari ad oltre il 2%.

La piattaforma OREGOLDSAFE permette ai suoi utenti di gestire in completa autonomia le fasi successive all’acquisto. Gli utenti possono infatti scegliere di ritirare i prodotti oppure di lasciarli in custodia, assicurata al 100%, grazie al servizio di deposito offerto con costi contenuti. Oppure possono rivendere, sempre tramite la piattaforma, l’oro precedentemente acquistato usufruendo dell’“Impegno al Riacquisto” che l’azienda offre ai suoi utenti con spread anche in questo caso molto competitivi (a partire dal solo -1% dal prezzo di borsa).

Ma la nuova piattaforma vuole soprattutto offrire la sicurezza che ogni investitore merita: sicurezza nei prezzi, nella qualità e nei servizi complementari a supporto, sia tecnologici che di customer care.

Ecco l’indirizzo web: www.oregoldsafe.com

