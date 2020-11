Leader della Crescita 2021: Farmacosmo in classifica per il terzo anno consecutivo

27 novembre 2020 a

Per il terzo anno consecutivo, il Sole 24 ore e Statista rendono pubblica la classifica dedicata alle aziende italiane cresciute di più, in termini di fatturato: si tratta di “Leader della Crescita 2021”, una lista che ha l’obiettivo di premiare e valorizzare il lavoro delle imprese italiane.

Per arrivare a una selezione delle 450 aziende che hanno registrato il maggiore tasso di crescita annuale (CAGR) nel triennio 2016-2019, sono state valutate circa 8000 realtà considerate “potenzialmente rilevanti”. Per essere incluse nella lista, le aziende hanno dovuto rispettare una serie di criteri di selezione, tra cui, un fatturato di almeno 100.000€ nel 2016, un fatturato di almeno 1,5 milioni di euro nel 2019 e avere la sede legale in Italia.

Si tratta di PMI che, orgogliosamente, si mostrano vitali ed energiche anche in un periodo socio-economico complesso per il nostro paese: ancora una volta, una dimostrazione che, ad essere premiate, sono state quelle imprese che hanno avuto la lungimiranza di trasformare il proprio business, sposando pienamente la filosofia del digitale, in tutti i settori aziendali.

Tra le 450 eccellenze inserite in classifica, per il terzo anno consecutivo, è stata inserita Farmacosmo.it, parafarmacia online con sede a Napoli , che si conferma tra le imprese nazionali più interessanti: l’azienda svetta in cima alla classifica come primo e-commerce per fatturato e crescita nel settore “salute e benessere” e unico della categoria a essere stato inserito nel ranking.

Selezionata come unico rappresentante per l’Italia all’ePharmacy Summit, l’evento che ha visto la partecipazione del gotha farmaceutico mondiale, è attiva da quasi 10 anni nel settore, durante i quali ha collezionato numerosi riconoscimenti internazionali.

40 dipendenti, 19 paesi verso i quali effettua spedizioni, un tasso di crescita del 53,21% e un fatturato che sfiora i 42 milioni di €: sono questi i numeri di un successo costruito anno dopo anno, con perseveranza e dedizione. Il CEO di Farmacosmo, Fabio de Concilio, ha commentato con entusiasmo la notizia: “Siamo felici che, ancora una volta, l’amore che mettiamo nel nostro lavoro venga riconosciuto non solo attraverso la soddisfazione dei clienti ma anche grazie a riconoscimenti prestigiosi come questo”.



