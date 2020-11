John Elkann a gonfie vele. La sua Lol naviga in utile col trimarano di Soldini

Andrea Giacobino 12 novembre 2020 a

a

a

Il business delle barche di John Elkann, tornato in utile nel 2017, continua a restare profittevole. Lo testimonia il bilancio 2019 di Lol, società controllata attraverso l’intestazione del 100% a Nomen Fiduciaria dal presidente di Exor e Fca attraverso la quale l’imprenditore, appassionato velista, ha partecipato assieme al noto skipper Giovanni Soldini ad alcune famose regate. L’esercizio si è chiuso infatti con un profitto di 183mila euro dopo quello di 241mila del precedente esercizio. L’utile, integralmente per ripianare parzialmente i 50mila euro di passivo riportati a nuovo, è dovuto ai ricavi che anno su anno sono calati da 476mila a 420mila euro.

Lol possiede il trimarano «Maserati Multi70» lungo 21,2 metri, largo 16,8 con un albero alare di 29 metri e un dislocamento di 6,3 tonnellate, progettato dallo studio Van Peteghem Lauriot, per il quale è stato stipulato un nuovo contratto d’affitto sino alla fine di quest’anno 2019. L’affittuario è appunto Soldini tramite la sua Orca srl al cui capitale partecipa la stessa Lol col 18%. Lo scorso anno Elkann s’è visto rimborsare circa 110mila euro di un finanziamento soci, la cui entità è scesa a 2,2 milioni. In Lol sono recentemente confluite le quote dell’11,7% e dell’11,3% in Atlante e Asterope, due veicoli di investimento nel real estate di lusso lanciati dalla Merope Asset Management guidata da Pietro Croce di cui lo stesso Elkann è socio sempre tramite Nomen Fiduciaria.



