Calano gli stipendi. Gli italiani guadagnano meno di dieci anni fa

In Italia gli stipendi calano a vista d'occhio. Nel 2019 il salario mediano si è attestato a quota 39.189 dollari. Tuttavia lo stipendio mediano era arrivato a 39.967 dollari nel 2010 e 39.394 nel 2006. Il dato è ancora più evidente se si considera che, in termini di potere d'acquisto, gli stipendi mediani italiani sono cresciuti solo del 3,9% dal 1990, quindi addirittura in 30 anni.

Tra le ragioni che spingono i nostri stipendi così in basso c'è una produttività bassissima e un'inflazione superiore alla media che fanno diventare l'Italia uno dei fanalini di coda a livello europeo.

