Che cos'è la firma digitale: come funziona, vantaggi e usi di questo strumento di autenticazione

08 ottobre 2020 a

a

a

Una firma digitale online è uno schema matematico per dimostrare l'autenticità di documenti digitali. È un'impronta digitale virtuale che è unica per una persona e viene utilizzata per identificare i firmatari e proteggere i dati nei documenti digitali. È un tipo di firma elettronica che garantisce la conformità alle normative legali fornendo la validità e l'autenticità di un documento digitale e l'identità del firmatario.

La firma digitale online può fornire una prova dell'origine, dell'ora, dell'identità e dello stato di un documento digitale. Una firma conferma che i dati provengono dal firmatario e non sono stati manomessi.

Perché le firme digitali sono considerate sicure

Le firme digitali funzionano utilizzando la crittografia a chiave pubblica o asimmetrica. La crittografia a chiave pubblica è un metodo crittografico che utilizza un sistema di coppie di chiavi, private e pubbliche. La chiave privata crittografa i dati ed è disponibile solo per il firmatario. La chiave pubblica, decrittografa i dati relativi al documento digitale e viene consegnata al destinatario. Tuttavia, entrambe le parti devono disporre di un certificato digitale registrato da un'autorità di certificazione emittente per collegare il firmatario e la loro firma.

La crittografia a chiave pubblica garantisce sicurezza, accuratezza e autenticità del documento. La crittografia è il processo di codifica dei dati inviati al destinatario in una forma che può essere decodificata solo dal destinatario. L'autenticazione è il processo di convalida delle informazioni del mittente che sono autentiche e non sono state alterate durante il transito.

Proprio come ogni firma autografa è unica, a ogni firmatario viene assegnata un'identità digitale univoca da un fornitore di servizi affidabile, come YouSign, una società europea leader nel servizio di firma digitale oltre che di consulenze a privati e aziende.

Quando un utente firma un documento, l'identità del firmatario viene convalidata e la firma viene crittografata utilizzando la tecnologia dell'infrastruttura a chiave pubblica.

Firma digitale e firma elettronica: le differenze

Le differenze tra firme digitali e firme elettroniche possono spesso creare confusione. Una firma elettronica è un termine generico per un ampio raggruppamento che include le firme digitali come sottoinsieme specifico. Una firma elettronica è un termine generico che si applica non solo al formato di firma digitale distinto, ma anche ad altri tipi di mezzi elettronici di firma e autenticazione della firma. Una firma elettronica consente a una persona di scrivere a mano la propria firma in un documento o di firmare con un clic.

Le firme elettroniche sono generalmente costituite da quattro componenti di base: un mezzo per firmare, un modo per autenticare i dati correlati, l'autenticazione dei firmatari e l'acquisizione dell'intento dei firmatari. Le tecnologie di firma elettronica includono elementi quali numeri di identificazione personale (PIN), marcatori biometrici e altri processi di identificazione dell'utente.

Le firme elettroniche in generale e le firme digitali in particolare consentono agli utenti di accelerare il processo di firma e documentazione online.

Tuttavia, ci sono una varietà di funzionalità che distinguono le firme digitali da altri tipi di firme elettroniche. Riguardano la varietà di accettazione legale, applicabilità geografica e modalità tecnologiche utilizzate.

Come funzionano le firme digitali

L'algoritmo matematico genera una chiave pubblica e una chiave privata collegate tra loro. Quando un utente firma elettronicamente un documento, l'algoritmo genera dati relativi all’atto firmato dal firmatario e i dati vengono quindi crittografati. Questi dati sono anche chiamati hash crittografico.

L'autorità di certificazione che sono provider di servizi fiduciari (TSP) fornisce certificati digitali per garantire che le chiavi generate e i documenti firmati vengano creati in un ambiente protetto. I certificati digitali aiutano a convalidare il titolare di un certificato e contengono la chiave pubblica del mittente e sono firmati digitalmente da un'autorità di certificazione.

L'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) include regolamenti, protocolli, regole, persone e sistemi che aiutano la distribuzione di chiavi pubbliche e la convalida dell'identità degli utenti con certificati digitali e un'autorità di certificazione.

Uso della firma digitale online: tutti i vantaggi

1. Maggiore sicurezza

Una firma digitale offre una sicurezza maggiore rispetto alle altre forme di firma elettronica. I dati di identificazione univoci dell’impronta digitale rimangono permanentemente incorporati all'interno di un documento. I segni che qualcuno ha manomesso o alterato un documento dopo averlo firmato possono essere facilmente rilevati.

Attraverso l'uso della tecnologia di verifica data dalla crittografia asimmetrica, nota come infrastruttura a chiave pubblica (PKI), offre lo standard più alto e più verificabile per identificare un individuo mediante una firma elettronica. Il messaggio codificato in una firma digitale identifica in modo univoco il firmatario e lo collega a un particolare documento registrato.

2. Uno standard elevato

Lo standard PKI della doppia chiave, pubblica e privata, impone ai fornitori del servizio, come YouSign, di creare e salvare le chiavi in modo sicuro e protetto. Lo standard generalmente garantisce anche la sicurezza a lungo termine dei dati, del documento e della firma, supportata dal fatto che qualsiasi alterazione del documento originale lo invaliderà. Inoltre, ogni firma include un timbro della data per verificare l'ora della firma.

3. Ha piena validità legale

La legge italiana – prima al mondo – attribuisce piena validità giuridica e valore probatorio pari alla scrittura privata ai documenti firmati elettronicamente.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.