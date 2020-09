Il reddito di cittadinanza scade per metà beneficiari. Il nuovo piano del governo dopo il flop

28 settembre 2020 a

Scade il reddito di cittadinanza per quasi la metà di chi lo prende. Sarebbe l’occasione buona per fare controlli seri sugli evasori premiati così dallo Stato ma se il governo non cambia strategia fra un mese tutti lo riprenderanno come prima. Il premier Conte vorrebbe modificare il sistema che “in questo modo non può continuare a funzionare”. Secondo il premier, così com’è la misura-simbolo voluta dal M5s per contrastare la povertà “rischia di essere una misura assistenziale senza progettualità”.

Per questo ha chiesto alla ministra Pisano di istituire una task force che si occupi di creare un sistema informatico unico e nazionale che aiuti i disoccupati a trovare un lavoro, e le aziende a trovare le persone che lo cercano. Un sistema operativo in grado di funzionare con efficacia e di rendere più difficile, quasi impossibile, rifiutare il lavoro. Ma servirà cambiare la legge istitutiva del sussidio che affidava ad Anpal il compito e resta comunque da sciogliere il nodo dei controlli seri sugli "evasori premiati" finora.

Secondo i numeri riportati da Il Sole 24 Ore, i navigator hanno formalizzato solo 220.048 offerte formative oppure di lavoro. Un numero esiguo rispetto a una platea di 1,23 milioni di persone tenute al Patto di servizio.

