Colpo di scena! Niente chiusura, Trump lascia acceso Tik Tok negli Usa

La querelle sulle attività di Tik Tok negli Stati Uniti si arricchisce di nuovo colpo di scena. Nella lotta fra Usa e Cina per il controllo delle attività del social lo stop previsto negli Stati Uniti slitta nuovamente dopo che si sono registrati nuovi sviluppi positivi. Per l’ennesima volta qualcosa è cambiato sul difficile tavolo degli accordi. Lo stop definitivo di TikTok negli Usa sarebbe dovuto entrare in vigore oggi coinvolgendo anche WeChat. Ma scivola di una settimana, al prossimo 27 settembre 2020, anche se in realtà non sembra che il destino di TikTok sia più così fosco. Una settimana potrebbe essere sufficiente per raggiungere un’intesa tra le parti in causa, Trump, gli sviluppatori di ByteDance, che crearono la app cinese qualche anno fa, Oracle e anche Walmart. «Sarà un affare fantastico e ho già dato la mia benedizione», ha dichiarato il Presidente Trump, che sin dallo scorso agosto era intervenuto a piedi giunti nelle trattative tra privati, inizialmente - sembra - favorendo un accordo tra Microsoft e TikTok, poi saltato. L’intesa, benedetta da Trump, permetterà la creazione di 25mila posti di lavoro negli Stati Uniti. Inoltre pare che la nuova app, pur continuando a chiamarsi TikTok, non avrà nulla a che fare con la Cina, e sarà così «al 100% sicura». Il numero uno della Casa Bianca aveva firmato l’ordine esecutivo contro l’app di ByteDance lo scorso 6 agosto. Tutto sembrava ormai pregiudicato, considerando che le trattative tra l’azienda cinese e Oracle parevano essere arrivate a un punto morto dopo le perplessità sull’operazione espresse da Trump e dal Governo centrale cinese. Poi la svolta. Un riavvicinamento con Oracle che, con il supporto di Walmart, è pronta ad acquisire le attività di ByteDance negli Stati Uniti. La prima sarà partner tecnologico, la seconda metterà a disposizione le sue competenze in ambito commerciale. Oracle non sarà solo partner tecnologico, ma acquisirà anche il 12,5% di TikTok Global. E condizione che rassicurerebbe Trump sulla sicurezza. ByteDance non avrà una quota di maggioranza: TikTok - il nome resterà invariato - sarà «100% sicuro» e «100% Usa», visto che l’app sarà completamente controllata negli Stati Uniti da Oracle e Walmart. Da Tik Tok hanno fatto sapere «siamo lieti di aver confermato oggi una proposta che pone fine alle preoccupazioni dell’Amministrazione sulla sicurezza e risponde alle domande sul futuro di TikTok negli Stati Uniti». Intanto un giudice degli Stati Uniti ha sospeso l’ordine del Dipartimento del Commercio della amministrazione americana di rimuovere WeChat dagli app store.

