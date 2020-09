Boom del reddito di cittadinanza con il lockdown. E crescono le truffe: a Foggia lo prendevano trenta detenuti

La crisi da Coronavirus morde e scatta il sussidio. Che si conferma, però, permeabile alle irregolarità

La crisi economica da Coronavirus ha provocato un vero e proprio boom del Reddito di cittadinanza. Stando ai nuovi dati Inps, infatti, nel mese di agosto le famiglie beneficiarie del sussidio sono salite a 1,3 milioni: +23% rispetto a gennaio. Le singole persone coinvolte sono aumentate del 20% passando da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni ad agosto. Di questi, oltre 2 milioni sono residenti a Sud e nelle isole, circa 633mila al Nord e 422mila al Centro.

Per il solo reddito, l’incremento dei nuclei che lo ricevono è stato del 25% rispetto a gennaio, con il totale salito a 1,16 milioni, e le singole persone coinvolte sono cresciute del 21%, a 2,9 milioni. Tra i beneficiari, 2,6 milioni sono cittadini italiani, 133mila cittadini europei e 267mila cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno.

Purtroppo la riforma si conferma "permeabile" alle truffe. L'ultima notizia arriva da Foggia. dove la Guardia di Finanza di San Severo (Foggia), ha verificato la posizione di 169 detenuti ed è emerso che: 30 di loro avevano percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. In particolare,tra questi 30, tre avevano presentato direttamente la domanda per ottenere il beneficio mentre erano in stato di detenzione carceraria; 12 non avevano comunicato l'intervenuta carcerazione. Inoltre, sei familiari di detenuti, non avendo dichiarato, nella domanda, la condizione detentiva del congiunto hanno mantenuto il beneficio senza le riduzioni previste dalla normativa.

Cionostante Beppe Grillo è tornato alla carica con un'altra battaglia storica del Movimento, rilanciato il reddito universale e magari puntando al Recovery Fund.

