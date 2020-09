Porsti di lavoro persi, è strage: la metà riguarda gli under 35

11 settembre 2020 a

E' una strage di posti di lavoro, la metà di chi ha perso un'occupazione ha meno di 35 anni. L'ultima rilevazione Istat è impietosa. Il tasso di disoccupazione è all'8,3% da aprile a maggio. A pesare ovviamente è la pandemia. Il calo registrato rispetto al primo trimestre è di 0,9 punti percentuali, e di due punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I disoccupati sono saliti a 2.057.000. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono aumentati di 5,5 punti percentuali rispetto al primo trimestre e di 10 punti rispetto al trimestre precedente per arrivare a quota 14.183.000 unità. Gli occupati si riducono di 470.000 unità rispetto al primo trimestre e di 841.000 unità rispetto al secondo trimestre 2019. Una riduzione dovuta al calo dei lavoratori a termine e degli indipendenti, dal momento che il governo ha decretato il blocco dei licenziamenti. Gli under 35 hanno perso l`8% dell`occupazione scendendo a 4.776.000 unità, mentre la classe tra i 35 e i 49 anni ha perso 424.000 unità e quella over 50 ha perso solo 1.000 persone arrivando a quota 8.780.000

