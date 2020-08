Bonus per chi paga con la carta. Ecco il decreto agosto per spingere i consumi

02 agosto 2020 a

a

a

Il governo prova a far ripartire i consumi e dare ossigeno alle attività fiaccate dalla crisi e dal lockdown. Per il decreto di agosto saranno stanziati due, forse tre miliardi di euro da indirizzare ai settori che più stanno incontrando difficoltà: bar, ristoranti ma anche abbigliamento ed elettrodomestici.

Molte le cose da definire, ma sembra un punto fisso del provvedimento quello di premiare le spese effettuate con pagamenti tracciabili, ovvero i pagamenti Pos con carte e bancomat, fino a dicembre.

Bonus consumi, esenzione della Tosap a un fondo per di garanzia per gli affitti ma anche il fondo pensato dalla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova da un miliardo per la ristorazione sono misure al vaglio dell'esecutivo.