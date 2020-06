Contributi a fondo perduto, via alle domande all'Agenzie delle entrate per il bonus 1000 euro. Ecco come fare

15 giugno 2020 a

Via alle domande per il bonus 100 euro. Da oggi, lunedì 15 giugno, e fino al 13 agosto è infatti possibile richiedere i contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese in crisi per l'emergenza coronavirus. Mille euro alle persone fisiche che raddoppiano per le società. Il bonus, fa sapere l'Agenzia delle entrate ( a questo link la circolare sul contributo a fondo perduto ), può essere richiesto da imprese, partite Iva e dai titolari di reddito agrari in attività alla data di presentazione dell’istanza. La domanda può essere presentata solo in via telematica e fino al 13 agosto, anche tramite intermediari come i delegati al cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline e la procedura web prevista nell’area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" dell’Agenzia delle Entrate. Ammesse le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e Carta nazionale dei Servizi (Cns).

Tra i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto i ricavi o compensi 2019 che non devono essere superiori a cinque milioni di euro. Ma soprattutto l'entità del calo di fatturato e di corrispettivi: nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019 (previste alcune eccezioni). Il bonus sarà calcolato applicando alla differenza fra il fatturato di aprile 2019 e 2020 una specifica percentuale: 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro; 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro. Comunque l'importo sarà non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per soggetti come le imprese.