Arrivano i soldi a fondo perduto per le imprese. Parola di Patuanelli

Arrivano i soldi a fondo perduto per le aziende che hanno registrato cali di fatturati ad aprile superiori a un terzo rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Da lunedì 15 giugno partiranno gli indennizzi a fondo perduto. "Una delle misure del decreto Rilancio pensate per ristorare direttamente parte dei danni che il Covid ha prodotto sulle pmi del nostro Paese» ha scritto su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. «Si tratta di liquidità immediata a favore di società e imprese individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro, che sarà erogata dall’Agenzia delle Entrate. Un’altra misura arriverà dunque a regime grazie al lavoro dell’Agenzia delle Entrate, che ringrazio per aver agito velocemente e per aver creato un modulo semplice, già scaricabile da oggi dal sito dell’Agenzia delle entrate», Dopo i ritardi del pagamento dei bonus, quello della cassa integrazione in deroga, si sono aperte le scommesse per capire quando la cassa sarà effettivamente erogata.