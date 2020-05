Trotta (Etilika.it): "Riorganizzazione e sicurezza così ho battuto il virus"

"Struttura rafforzata e riorganizzazione per garantire un servizio efficiente su tutto il territorio". Così Etilika.it, l’enoteca online con i migliori vini in Italia, è riuscita offrire anche nelle settimane del lockdown i suoi prodotti ai consumatori italiani. Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e di quelle legate all’emergenza attuale, infatti, l’azienda ha rafforzato la sua struttura, e ha vinto la scommessa.

«La nostra tempestività ci ha permesso di raccogliere in brevissimo tempo un volume decisamente inaspettato di recensioni certificate con voti eccellenti, la percentuale 99% dei casi che ci rende ovviamente orgogliosi» spiega Michele Trotta, co-founder e amministratore delegato di Etilika.it

«Oggi continuiamo a consegnare in tutta Italia in 24/72 ore e offriamo al cliente una vasta gamma di prodotti, con condizioni vantaggiose, consultabili sul nostro sito, a partire dalla scontistica di 10 euro sul primo ordine - prosegue Trotta -. Sulla nostra piattaforma si possono trovare prodotti per qualsiasi gusto e palato, dai vini più conosciuti a quelli più raffinati, dalla grande presenza di quelli italiani sino agli champagne francesi, a prezzi sempre realmente competitivi».

Per aiutare il consumatore nella scelta, Etilika.it propone anche un sistema di valutazione dei vini: una «griglia di degustazione» con informazioni sulle qualità dei prodotti, che consenta d’individuare quelli più affini ai propri gusti.

Sulla situazione di emergenza attuale, l’ad specifica: «Abbiamo conosciuto un’impennata del lavoro che ha portato a un raddoppio del fatturato nel giro di tre settimane, con un investimento sulle risorse umane concentrato soprattutto sulle funzioni di magazzino e backoffice. In questa circostanza, per garantire la massima sicurezza, abbiamo triplicato le linee di assemblaggio delle confezioni che contengono i vini, in modo da distanziare il più possibile gli addetti al packaging, che attualmente lavorano a non meno di quattro metri uno dall’altro.

Siamo riusciti così a soddisfare l’aumento di ordini, raddoppiati nel giro di pochi giorni, grazie anche a una logistica che muove più di un milione di bottiglie all'anno, con un magazzino di nostra proprietà e gestito direttamente da noi: fattore che ci permette di lavorare gli ordini in modo molto rapido e consegnare in 48/72 ore in tutta Italia, su Roma persino in meno di un giorno. In un periodo in cui tanti e-commerce stanno avendo molte difficoltà e ritardi nelle consegne – conclude Trotta - noi siamo efficienti come sempre».