Arriva il primo modulo di Cura. Installato alle Ogr di Torino

A sole quattro settimane dal lancio di Cura - l'iniziativa internazionale open source per convertire i container marittimi in stanze di terapia intensiva pronte all’uso per pazienti affetti da coronavirus - è arrivata la prima unità costruita e installata in Italia, in un ospedale temporaneo a Torino, presso le ex Officine grandi riparazioni (Ogr), grazie a una donazione di UniCredit. Ogni modulo Cura è veloce da montare come una tenda ospedaliera, ma sicuro come un reparto di isolamento, grazie ad un sistema

di biocontenimento con pressione negativa. La caratteristica di questa struttura, nata per la necessità di "alleggerire" gli altri ospedali cittadini, è la modularità che consente di adattarla alle esigenze che via via potrebbero insorgere.