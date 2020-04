Clamoroso, l'Inps ce l'ha fatta. I 600 euro arrivano sui conti

Forse ci siamo. Da oggi sui conti correnti di 1,8 milioni di italiani dovrebbero (condizionale d’obbligo) arrivare i 600 euro promessi dal Cura Italia ai lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere l’attività a causa del Coronavirus. C'è voluto un mese, il decreto legge è infatti in Gazzetta Ufficiale dal 17 marzo, per fare una cosa apparentemente semplice. E cioè raccogliere le domande e versare una somma «irrisoria» a chi non ha nessun tipo di ammortizzatore sociale. Eppure le traversìe non sono mancate. Dall’annuncio del presidente dell’Inps di un possibile click day (e cioè a fondi limitati a esaurimento fino al black out) fino al black out del sito dell’Istituto di previdenza sociale che doveva raccogliere le richieste. Sovraccarico o attacco hacker che fosse, per una giornata l’invio delle domande è stato impossibile.

Problemi a parte ieri la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha espresso la sua soddisfazione: «Domani (oggi ndr) inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. È un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà». La nota del ministro congiunta con l’Inps non ha spiegato tutto. I soldi...

