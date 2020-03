Borsa boom. C'è ottimismo sul calo dei contagi

Torna la liquidità in Borsa. Soprattutto a Piazza Affari che nella prima parte della giornata si conferma una delle migliori in Europa con l'indice principale, il Ftse Mib che riaggancia la quota dei 16mila punti. Il progresso è del 6%. Una boccata di ossigeno per gli investitori che si stanno ancora leccando le ferite. Il valore complessivo delle quotazioni dei titoli principali resta ben sotto i livelli massimi. Cinque settimane fa l'indice più rappresentativo del listino milanese era a 25.477 punti il 35% in più rispetto a oggi. Non ci sono titoli con segno negativo e le azioni imigliori sono Exor (+19%), Nexi (11,6%), Stmicroelectronics (+12,45%) e Salvatore Ferragamo (+10%).Rialzi importanti anche per Intesa Sanpaolo (+5,8%), Eni (+8,7%), Unicredit (+5,2%), Stm (+1%) e Generali (+6,7%). E la tendenza potrebbe durare tutta la giornata. A Wall Street, dopo il calo di ieri,

i contratti future che anticipano il comportamento degli investitori sono in rialzo. A trainare le aspettative positive, oltre al possibile varo del bazooka di Trump e cioè del pacchetto di aiuti da 2 mila miliardi di dollari negli Usa, c'è anche la l'idea che che

il contagio del Covid-19 sia in rallentamento in Italia. Che resta agli occhi esteri uno dei Paesi più colpiti dall'emergenza coronavirus. Per ora solo una speranza. Ma in genere la finanza anticipa gli avvenimenti e si si spera solo che non sbagli anche questa volta.