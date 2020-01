Alitalia riprova il decollo nel 2020. Lufthansa in audizione alla Camera martedì prossimo

Il dossier Alitalia torna in pista anche nel 2020. Le prime indicazioni per capire come il governo intende riaprire il dossier del salvataggio saranno le audizioni previste martedì gennaio alla Camera. I deputati hanno invitato i rappreesentanti di Lufthansa, il neo commissario Giuseppe Leogrande e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Dalle loro parole si inizierà a capire se e come la compagnia tedesca intende rientrare nella partita. Il punto dolente sono infatti gli esuberi che Lufthansa considera necessari per mettere soldi nel vettore italiano. L’incontro è fissato nell’ambito dell’esame del Decreto «Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria». I rappresentanti della compagnia tedesca sono convocati dalia Commissione per le 13,45. Il Commissario Giuseppe Leogrande sarà ascoltato alle 14,30, mentre il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli sarà ascoltata alle 16. d