Bankitalia ci prende per scemi

Va bene che con la creazione dell’Eurosistema i compiti della Banca d’Italia siano passati in gran parte all’Eurotower. E dunque a Palazzo Koch si stiano ingegnando da tempo per trovare una nuova missione in grado di giustificare un apparato sovradimensionato per i minori compiti rimasti. Ma la via scelta di puntare sull’educazione finanziaria di un popolo gran risparmiatore, ma digiuno di competenze economiche, lascia perplessi.

Già basta collegarsi al sito web di Via Nazionale e guardare i primi due microepisodi dedicati alla finanza per i neofiti per pensare che in Bankitalia considerino gli italiani degli emeriti fessi in tema di economia. E il termine usato è anche elegante. La prima puntata è dedicata alla carta di credito. Roberto (l’attore Ciufoli) è avvisato su un principio che anche i bambini con media scaltrezza conoscono. E cioè che si chiama così è perché quando si usa si spendono denari non necessariamente presenti sul conto dell’utilizzatore. Si spende un credito insomma. Che poi va ripagato. Si potrebbe dire: bella scoperta. Ma qualche «gonzo» probabilmente non lo sa...

