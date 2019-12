Fisco, scatta la tregua natalizia: 305mila cartelle congelate per le feste

Cartelle congelate per le feste: è il regalo di Natale dell'Agenzia delle entrate per i contribuenti. Una tregua che ha breve scadenza, però: dopo l'Epifania riparte la macchina della riscossione. Lo annuncia Agenzia delle entrate-Riscossione in una nota: l'ente "sospende l’attività di notifica degli atti dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, con l’obiettivo di evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno".

Nelle due settimane tra Natale e l’Epifania era previsto l’invio di circa 322mila atti della riscossione che resteranno invece sospesi ad eccezione di quelli inderogabili (circa 17 mila) che dovranno essere comunque notificati, in buona parte tramite posta elettronica certificata. "L’iniziativa decisa dai vertici di Agenzia delle entrate-Riscossione, d’intesa con gli operatori postali, prevede quindi la sospensione della notifica di circa 305mila cartelle e avvisi che saranno 'congelati'. La notifica riprenderà, ovviamente, dopo il periodo di sospensione", comunica l'ente. La tregua natalizia è una buona notizia per tanti contribuenti. Anche se l'Epifania tutti gli sconti porta via.