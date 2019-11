Bonus rubinetti, novità in manovra. Come funziona l'eco-sconto fiscale

Spuntano nuovi sconti fiscali negli emendamenti della legge di Bilancio che costituisce la manovra finanziaria del governo. Nasce infatti un nuovo bonus dedicato all'acquisto di rubinetti e soffioni doccia ecologici mentre saranno prorogati di un anno quelli per verde e giardini.

Cos'è il bonus rubinetti? Si tratta di un'estensione dell'eco-bonus del 65% per le spese relative ad "acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri", riporta il Sole 24 Ore, per un valore massimo di spesa di 3mila euro. La modifica presentata dal Pd, che ha seguito proposte del Movimento 5 Stelle, ha l'obiettivo di rendere più green le case degli italiani.