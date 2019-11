Ue, via libera alla Manovra ma l'Italia rischia

Bruxelles dà il via libera alla manovra nonostante secondo la Commissione Ue "pone rischi di non rispetto del Patto di stabilità", ovvero potrebbe portare "ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell'obiettivo di medio termine". Inoltre persiste il rischio di "non rispetto del benchmark di riduzione del debito", così come per Belgio, Spagna e Francia. La Commissione Ue tornerà a valutare i conti pubblici in primavera.

"È una cosa che noi diciamo a tutti i Paesi a rischio di conformità di adottare le procedure necessarie" dichiara il vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis in conferenza stampa a Bruxelles. "Rivaluteremo la situazione in corso d'anno, quinidi il momento successivo di valutazione dei bilanci è la primavera ventura. Non diciamo che le misure vanno adottare immediatamente, le cose non stanno così quest'anno".