Con un comunicato, il gigante dell'acciaio indo-europeo ArcelorMittal ha annunciato il ritiro dalla ex Ilva di Taranto. La società annuncia di aver inviato in ai Commissari straordinari di Ilva "una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso". "Altri gravi eventi - prosegue ArcelorMittal - indipendenti dalla volontà della Società, hanno contribuito a causare una situazione di incertezza giuridica e operativa che ne ha ulteriormente e significativamente compromesso la capacità di effettuare necessari interventi presso Ilva e di gestire lo stabilimento di Taranto". Secondo il gruppo tutte queste circostanze "attribuiscono alla Società anche il diritto di risolvere il Contratto in base agli applicabili articoli e principi del codice civile italiano. In conformità con il contenuto del Contratto - conclude la nota - la Società ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità per le operazioni e i dipendenti entro 30 giorni dalla loro ricezione della predetta comunicazione di recesso o risoluzione".

Il Contratto per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda di Ilva e di alcune sue controllate "prevede che, nel caso in cui un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale dello stabilimento di Taranto in misura tale da rendere impossibile la sua gestione o l'attuazione del piano industriale", AM InvestCo Italy (la società veicolo costituita dal gruppo) "ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso Contratto". "Con effetto dal 3 novembre 2019, il Parlamento italiano ha eliminato la protezione legale necessaria alla Società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificando così la comunicazione di recesso", scrive l'azienda.

Alle 15.30 è stato convocato al ministero dello Sviluppo economico un vertice straordinario al quale parteciperanno il padrone di casa Stefano Patuanelli, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, quello all'Ambiente Sergio Costa e il titolare della Salute Roberto Speranza.

"Il ritiro di Arcelor Mittal dall'Ilva è il risultato della colpevole incapacità del governo. È un crimine contro il lavoro e contro l'Italia: ne risponderanno davanti agli italiani", accusa Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il Movimento 5 Stelle, che guida ininterrottamente il Ministero competente, prima con Di Maio e adesso con Patuanelli, dovrebbe chiedere scusa per aver finalmente centrato un suo obiettivo: volevano chiudere l'Ilva e ci stanno riuscendo. I complici, però, di questo misfatto non hanno meno responsabilità: Renzi e Zingaretti, fra una conferenza all'estero del primo e una festa dell'Unità dell'altro, dovrebbero dare spiegazioni. Conte e Patuanelli hanno il dovere di riferire immediatamente in Parlamento''.

"Come temevamo, ci sono riusciti. Hanno fatto chiudere l'Ilva. Questo governo, con la sua ideologia di decrescita, è un flagello per l'economia e i lavoratori italiani", afferma, in una nota, il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in merito all'intenzione comunicata da Arcelor Mittal di lasciare l'ex Ilva.

Intanto l'Esecutivo Conte fa sapere che «il Governo non consentirà la chiusura dell’Ilva. Non esistono presupposti giuridici per il recesso del contratto». Cosi fonti ministeriali presenti al tavolo dell’Ex Ilva.