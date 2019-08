Il sito Philip Morris di Crespellano è "amico dell'acqua"

Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna (PMMTB) ha annunciato, in occasione della “Settimana Mondiale dell’Acqua” – istituita a Stoccolma come occasione annuale per stimolare un dibattito globale sulle più urgenti sfide legate alla risorsa acqua al giorno d’oggi – di aver ottenuto per il sito produttivo di Crespellano la certificazione rilasciata dall’Alliance for Water Stewardship (AWS) per l’utilizzo responsabile delle risorse idriche del territorio, riconfermando l’impegno dell’azienda a favore di uno sviluppo sostenibile.

Lo standard AWS riguarda da un lato l’implementazione di azioni e processi volti a razionalizzare e implementare il corretto utilizzo dell’acqua nei processi produttivi, dall’altro mira a condividere con attoripubblici e privati buone pratiche e procedure volte a diffondere una cultura relativa alla gestione responsabile delle risorse idriche in tutto il territorio.

Soddisfazione espressa dall’Amministratore Delegato di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, Oleksiy Lomeyko, che ha dichiarato: “La certificazione AWS del sito di Crespellano rappresenta un importantetraguardo da parte della nostra azienda e sottolinea l’importanza che per noi assume la sostenibilitàambientale sul territorio. Ulteriore motivo di orgoglio è dato dal fatto che il sito di Crespellano è il primo sito per la produzione di prodotti senza fumo ad ottenere la certificazione da parte dell’Alliance for WaterStewardship.”

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030ha dedicato l’obiettivo 6 proprio alla risorsa acqua, si tratta di un bene la cui scarsità colpisce più del 40%della popolazione globale, percentuale di cui si prevede un aumento, e di cui la tutela diventa quindi necessaria da parte di tutti gli attori della società civile.

Lo stabilimento PMMTB di Crespellano rappresenta il secondo impianto produttivo in tutta Italia a ottenere tale tipo di certificazione. Ad oggi, la realizzazione di progetti ed iniziative dedicate al risparmio dell’acqua in linea con lo standard AWS, da parte di Philip Morris Manufacturing and Technology Bologna ha generato circa il 20% di risparmio idrico per milione di stick di tabacco.

Philip Morris International è impegnata nel certificare tutti i suoi siti produttivi nel mondo secondo gli standard AWS entro il 2025; la certificazione è già stata ottenuta negli stabilimenti di Santa Cruz do Sul, Brasile e Tabaqueira, Portogallo.

Alliance for Water Stewardship è un’organizzazione globale composta da istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative e aziende private nata con il compito di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati allascarsità idrica e al corretto utilizzo dell’acqua.