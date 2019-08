La Pernigotti è salva. Di Maio: accordo storico, nessun esubero

"Abbiamo salvato la Pernigotti". Esulta il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio che annuncia "un accordo storico. Lo stabilimento di Novi Ligure resterà aperto e non ci saranno esuberi e soprattutto l'ho sempre detto che chi lavora per un marchio e lo rende grande nel mondo non può essere licenziato", ha detto Di Maio, subito dopo il tavolo con le parti sociali sulla Pernigotti. L'intesa "è frutto di mesi di lavoro", fanno sapere fonti del Mise