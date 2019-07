Sei italiani su dieci fanno shopping sulla Rete

Cresce l’e-commerce in Italia, ma meno che nel resto d’Europa. Nel 2018 il mercato e-commerce B2C (business to consumer) in Italia ha generato un fatturato di 41,5 miliardi di euro, crescendo complessivamente del 18%. Lo rileva lo studio "Le Pmi, il commercio elettronico e la grande distribuzione", presentato dalla Confederazione europea delle piccole imprese (Cepi). Secondo la ricerca, i consumatori online sono circa 38 milioni, ovvero il 62% della popolazione, e si prevede che entro il 2023 raggiungeranno quota 41 milioni. Nonostante la crescita registrata negli anni, la percentuale di popolazione che acquista online è però più bassa rispetto agli altri Paesi europei (ad esempio è del 93% in Gran Bretagna, 91% nei Paesi nordici e Paesi Bassi, 88% Germania, 84% Francia e Spagna, il 71% Polonia). In Italia lo smartphone viene utilizzato dagli shopper online molto di più che nel resto d’Europa. All’estero gli italiani acquistano soprattutto in Gran Bretagna (19%), Cina (18%) e Germania (16%).