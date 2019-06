I tecnici dell'Ue condannano l'Italia

L’Italia rischia di rimanere «per anni» in una procedura per debito. Se questo accadrà o meno, dipende dagli «impegni» che il governo italiano prenderà per rimettere in carreggiata i conti pubblici. Lo dice il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, intervistato durante un evento organizzato dal giornale on line Politico.eu a Bruxelles. «Per molto tempo - afferma Juncker - abbiamo chiarito che pensiamo che l’Italia si sta muovendo in una direzione sbagliata. E quindi dobbiamo prendere le decisioni del caso in quell’ambito, ma penso che l’Italia corra il rischio di rimanere per anni intrappolata in una procedura per deficit eccessivo. Vorrei evitarlo, ma questo dipenderà dagli impegni che il governo italiano prenderà».