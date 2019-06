Nel governo lite sui mini-Bot. Salvini e Di Maio, guerra a Tria

Bce, Mef, imprese e sindacati. È un no pressoché unanime quello che arriva alla proposta avanzata dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti (Lega) sull’impiego dei minibot per pagare i debiti arretrati della Pubblica amministrazione. La prima chiusura netta arriva dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria che a margine del G20 finanziario di Fukuoka, in Giappone, sottolinea alle agenzia internazionali che «in un’interpretazione, quella del debito, non servono. Nell’altra (valuta alternativa, ndr), ovviamente, si fanno i trattati e quindi non possono essere fatti». Una posizione che sostanzialmente ricalca quella già espressa dal presidente della Bce, Mario Draghi, che giovedì aveva dichiarato che i minibot «o sono un’altra moneta e quindi illegali oppure sono altro debito. Non vedo una terza possibilità».

Si fanno sentire anche i dubbi delle imprese. Da Rapallo, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ribadisce il proprio no: «I minibot sono uno strumento della finanza, lo stiamo dicendo da tempo che non è opportuno incrementare il debito pubblico del Paese». La strada da seguire è un’altra, «ridurre il debito, ridurre il deficit e aumentare la crescita. Individuare strumenti per finanziare il debito è una opzione teorica interessante ma non incide sui fondamentali del debito pubblico italiano». Chiude all’ipotesi anche la Cgia di Mestre che, negli ultimi mesi ha intensificato la sua storica battaglia affinché tutta la Pa paghi i propri fornitori secondo le disposizioni previste dalla legge. «Pagare un fornitore di un ente pubblico con un minibot - spiegano - sarebbe come saldare un creditore con una cambiale che potrebbe non essere addirittura coperta. Insomma, una modalità di pagamento surreale del tutto irricevibile». Al coro dei no si aggiunge la segretaria generale della Cisl, Anna Maria Furlan: «Ha ragione Draghi, o sono denaro illegale o allargamento del debito e comunque sia in entrambi i casi non va bene». Più cauto, ma comunque dubbioso, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che definisce quella sui minibot «una iniziativa parlamentare che non ho ancora discusso con i promotori della Lega, ma da giurista - afferma - mi sembra evidente che presenta diverse criticità».