Ai vertici di Bankitalia c'è "lady finanza"

Nomine con sorpresa per il Direttorio della Banca d’Italia. Le indiscrezioni che circolavano sui nomi che il Governatore Ignazio Visco avrebbe fatto per riempire i posti vuoti dell’organo più importante dell’istituto sono state confermate. Ma la poltrona dell’unica donna finora presente, Valeria Sannucci, sarà occupata da un’autentica outsider. Si tratta dell’avvocato Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2a, la multiutility del Nord Italia. Una figura esterna al giro di Palazzo Koch, e figlia del clima di discontinuità nella scelte chiesto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio...

