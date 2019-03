La pensione dl cittadinanza sarà in contanti

Pensioni di cittadinanza in contanti, assunzioni nella sanità, sostegni per le famiglie che assistono un membro disabile, Anpal e Navigator. Il governo ha presentato un primo plico di emendamenti al decretone nelle Commissioni Lavoro e Affari sociali delle Camera. Nel pacchetto cinque proposte di modifica: concorso del pubblico impiego, persone con disabilità, aziende del servizio sanitario, personale del Ministero dei beni culturali e sulla governance Anpal. Altri quattordici emendamenti sono stati presentati dalle relatrici Elena Murelli (Lega) e Dalila Nesci (M5S). I temi spaziano dall'accordo con le Regioni sui navigator ai patronati, passando per le famiglie con minori fino alla privacy per i richiedenti del reddito. Tra le novità, la pensione di cittadinanza potrà essere erogata anche «con le modalità ordinarie di erogazione della pensione» e non tramite la carta del Reddito di cittadinanza: in sostanza, potrà essere ritirata anche in cash...

