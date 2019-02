Parigi-Roma ai ferri corti. E Air-France si sfila dal salvataggio Alitalia

Si complica lo scenario per l'ex compagnia di bandiera, che sta attendendo che Fs trovi un partner industriale per un'offerta. Le tensioni politiche tra Italia e Francia avrebbero portato Air France a sfilarsi dal salvataggio di Alitalia. A scriverlo è il "Sole 24 Ore", che parla di "motivi politico-istituzionali" confermati da "fonti autorevoli". Alitalia, nel frattempo, sta utilizzando la cassa del prestito ponte da 900 milioni di euro. Fino a ieri si parlava di due cordate possibili da affiancare a Fs, quella di Air France-Klm con Delta e quella di Lufthansa.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso tra Roma e Parigi è la stata la missione in Francia del ministro vicepremier Luigi di Maio per incontrare i gilet gialli. "Quando un ministro di un Paese straniero si reca in Francia, per incontrare i gilet gialli, la cortesia e la diplomazia vorrebbero che si avvertisse il Governo. Abbiamo richiamato l'ambasciatore, per una consultazione, non è un atto permanente ma è un importante segnale perché l'Italia è un Paese e un alleato storico della Francia e un paese fondatore Ue" dichiara il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, ai microfoni della radio Europe1.