Notte e festivi, Enel Energia presenta le nuove tariffe luce

Una vasta gamma di offerte flessibili per luce e gas pensate per famiglie, aziende, professionisti, condomini e Pubblica Amministrazione. Enel Energia, la società del Gruppo Enel che opera nel mercato libero - con oltre 12 milioni di clienti, fra residenziali e business - presenta le nuove offerte per la luce "Scegli Tu". Tre diversi piani tariffari che puntano a soddisfare ogni esigenza: "Scegli tu Notte e Festivi", "Scegli Tu Senza Orari" e "Scegli Tu Bioraria".

Un piano di offerte uniche e convenienti, ma anche flessibili e sicure. Se le abitudini di consumo del cliente cambiano, si potrà infatti scegliere di modificare il proprio piano tariffario, a titolo completamente gratuito, optando tra le offerte disponibili quella che più si adatta alle nuove esigenze.

"Scegli Tu Notte e Festivi" è l'ideale per chi è fuori casa tutto il giorno e utilizza l’energia elettrica principalmente nelle ore notturne, durante il weekend e nei giorni festivi. Questa soluzione offre la possibilità, infatti, di non pagare la componente energia di notte dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, di domenica e nei giorni festivi; durante il giorno, invece, l'offerta prevede un prezzo della componente energia monorario pari a 0,149€/kWh dalle 7 alle 23, dal lunedì al sabato.

"Scegli Tu Senza Orari" per chi vuole vivere la casa senza limiti di orari e desidera avere un prezzo fisso e unico della componente energia; Scegli Tu Bioraria", invece, è ideale per chi consuma principalmente la sera, nei week-end e nei giorni festivi.

L'offerta è valida sia in caso di nuova attivazione che per i già clienti. Per procedere con la sottoscrizione del contratto, è sufficiente avere a portata di mano una bolletta completa e consultare il sito enel.it o gli altri canali a disposizione del cliente che può scegliere fra diverse modalità di pagamento: con bollettino postale e carta di credito, PayPal oppure con addebito diretto su conto corrente per avere sempre sotto controllo i propri pagamenti. La ricezione della bolletta può essere quindi online o cartacea. Nel primo caso - con il servizio di bolletta web - il cliente riceverà senza costi aggiuntivi le proprie fatture direttamente all'indirizzo di posta elettronica indicato. Un servizio pratico e sostenibile che contribuisce al rispetto dell’ambiente riducendo l’uso della carta.

Cambiare il proprio piano tariffario è semplice: basta andare nella propria area clienti dal sito enel.it, chiamare il numero verde 800.900.860 oppure recarsi presso uno dei negozi Enel presenti in tutta Italia. Il cambio del piano è gratuito e potrà essere richiesto a partire dalla data di attivazione della fornitura e per ogni anno contrattuale, sino ad un massimo di 3 volte

nell'arco dei 10 mesi successivi. I clienti potranno trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze di consumo consultando

l’applicativo sul sito di enel energia.

Quella offerta da Enel Energia è una proposta commerciale in pieno equilibrio con l’ambiente che utilizza solo energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra, certificata dal nuovo sistema “Garanzie d'Origine” del Gestore Servizi Energetici, secondo la direttiva CE 2009/28/CE. con provenienza certificata.

Un'offerta completa promossa attraverso una campagna di comunicazione on air in televisione, radio e web che vede al centro della scena le "avventure" di due famiglie: i Bianchi e i Rossi. Una si riunisce nel fine settimana per il tradizionale pranzo della domenica, mentre l'altra è alle prese con le notti insonni per far addormentare il piccolo ultimo arrivato. Sia i Bianchi che i Rossi possono contare sulle soluzioni di Enel Energia studiate per loro. La campagna pubblicitaria è stata realizzata in linea col format di comunicazione di Enel "What's Your Power" che mette al centro le persone e i loro bisogni.