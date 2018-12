In Bankitalia rivolta contro i tornelli

In Banca d’Italia è scoppiata la psicosi del tornello. L’istituto di via Nazionale ha deciso di installare i varchi all’ingresso nelle sedi romane e i sindacati sono scesi sul piede di guerra. La rilevazione delle entrate e delle uscite dei dipendenti, a meno di ripensamenti dell’ultim’ora, scatterà oggi. Le sigle che rappresentano i lavoratori non l’hanno presa affatto bene. «È un avvelenamento del clima di cui non si sentiva il bisogno», denuncia il S.i.b.c. (Sindacato indipendente Banca centrale), «è un’involuzione del modo di lavorare in banca», tuona il Cida (sindacato nazionale del personale direttivo di Bankitalia), mentre la Fisac Cgil ritiene che la motivazione fornita dall’Amministrazione, ossia la volontà di innalzare i livelli di sicurezza, in realtà sia un modo per «monitorare e contingentare la mobilità interna dei dipendenti». Se tutti gli otto sindacati presenti nell’Istituto sono fermamente contrari a questa novità, c’è anche chi ha...

