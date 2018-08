La ridiscesa in campo

Flavio Briatore, non certo uno che passa per caso, ha pubblicato ieri su Instagram una foto importante: «Lunch con #silvioberlusconi molto in forma e #martinbouygues #villacertosa #sardegna».

Lo scena apre molti scenari. Martin Bouygues è un protagonista delle telecomunicazioni; il sempre informato sito Dagospia ipotizza un interesse di Mediaset – magari un’alleanza – con Tf1, il primo canale tivù francese ma poiché il clic rivela ben oltre, è il Berlusconi in smagliante forma a segnalare più che un’avvisaglia su quel capiterà nell’immediato futuro.

Il Berlusconi che parla di soldi, insomma, non è lo stesso di quello che si occupa di politica. Si legge un sorriso vero in questa foto, non c’è neppure l’ombra di quello che il leader di Forza Italia – di quel che ne resta – è descritto: una sorta di Breznev preda di penniche strategiche pur di sfuggire alla malinconia di un partito ormai satellite del Pd. L’avvisaglia è una nuova discesa in campo di Berlusconi, e non certo per stare con i lagnosi del suo partito, ma per fare sempre più soldi (che poi è il suo straordinario talento per rendersi utile all’Italia). Quel che capiterà è nel sotto testo: «Io penso ai soldi, al resto ci pensa Salvini».