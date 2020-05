Al Trono Over di "Uomini e Donne", tre ragazze e Armando Incarnato mettono in difficoltà Nicola Vivarelli alias Sirius a un passo dal patratac con Gemma Galgani: "Non le ho dato l'esclusiva e per ora non esco con lei dal programma".

La prima puntata della settimana del Trono Over (o Clover considerando la presenza della tormentata Giovanna Abate) si apre con tre 20enni desiderose di corteggiare Nicola. Sono carine, ma senza appeal, nessuna ha l'effetto woaw e così il 26enne ha gioco facile a dire "no grazie" e ribadire l'ostinato interesse per la 70enne Gemma: "Mi sta dando cose che donne di 20-30 anni non mi hanno mai dato".

La frase fatta manda su tutte le furie l'opinionista Tina Cipollari: "Adesso ci dici cosa ti ha dato. Parla di fatti, non di parole generiche". Nicola abbrustolisce e farfuglia: "Parla da donna, non da ragazzina, è una donna vissuta e posso trattare qualsiasi argomento. Con lei parlo della teoria della relatività che è una mia passione". Visto che c'era, poteva sparare ingegneria biomolecolare applicata ai virus, che va pure di moda. Il novello Einstein però si innervosisce sull'argomento intimità: diventa pudico dimenticando le foto sul profilo Instagram dove appare mezzo nudo e con espressione vogliosa: "Oh ma pensate solo a quello. Per me non è importante. Non sbaciucchierei mai una donna in televisione, mi dà fastidio. Non ho mai visto mia mamma baciarsi con il nuovo compagno e nemmeno mio padre con la nuova compagna. Io mi vergognerei. Perché pensate solo al rapporto fisico?! L'attrazione fisica non è tutto, io mi innamoro di una persona per come è dentro". Nessuno nota che indirettamente, dal punto estetico, dà della vecchia bacucca a Gemma. Non afferma: "ai miei occhi è bella", ma "mi innamoro dell'anima". Sul bacio poi, mette le mani avanti: col cavolo che la bacio davanti a 3 milioni di telespettatori. È un tabù. Se mai succederà, sarà la Galgani a raccontarlo.

Tina capisce tutto e scuote la dama: "Hey baby hai capito?! Tu Nicola sei un grande ipocrita, cos'è un amore platonico?". A mettere alle corde il giovanotto, è Armando Incarnato. Il cavaliere domanda: "Se ti piace Gemma e non vuoi conoscere altre donne perché non lasciate il programma?".

Nicola ha un mancamento, Gemma pure. Con la lingua intorcigliata e il volto color peperone, Sirius ammette: "Al momento mi trovo bene con Gemma, poi se tra una settimana crolla tutto non posso saperlo. La domanda è forzata ma non uscirei dal programma, certo se finisse domani, continuerei a conoscerla fuori". Tradotto: aspetta fino alla prima settimana di giugno per scoprire inconciliabili differenze caratteriali.

Pressato da dame e cavalieri, Nicola scivola di nuovo: "Non ho mai avuto parole d'amore particolari. Non ho dato l'esclusiva a Gemma, assolutamente no. Certo, nel momento in cui lei conosce altre persone le cose potrebbero cambiare, per ora le porto rispetto". Aspetta e spera che la Galgani voglia conoscere un coetaneo. E infatti, la dama ascolta, prova sconforto, ma abbozza. Si rianima solo quando la resiliente Valentina costringe Nicola a ballare (le piace e lo lavora ai fianchi). Gemma ingoia il rospo e supplica: "Valentina, devi stare sul bollino colorato. Rispetta le distanze".

Ma non è giornata per Nick dalla Versilia. Un'altra donna del parterre osserva: "Non capisco, le scarta tutte, balla con Valentina anche se non le piace ma per gentilezza, si dispiace per Gemma che piange e allora perché non te la prendi ed esci dalla trasmissione se ti piace tanto?". Il giovane non ne vuole sapere, mentre la Galgani ha già le valigie pronte. E Tina scherza: "Vedrai se arriva una bella ottantenne come si rianima".