Andrea Roncato e Federico Fellini: quella sorpresa al ristorante grazie al circo

Una scena epica. Anni Novanta. Ristorante romano. Da una parte, in un tavolo in un angolo, c’è il grande Federico Fellini. E dall’altra parte Andrea Roncato, che lo vede e inizia a scapitare per incontrarlo. Va vicino. “Gli dissi che stavo facendo un programma che si chiamava il Circo”, ci racconta Roncato. “Lui mi rispose dicendo che aveva fatto molti film sui circensi e che mi seguiva in tv in quel periodo. Rimasi senza parole”, continua l’attore bolognese. Che, poi, ad un certo punto svela tutti i retroscena di quell’incontro. “Mangiai alla velocità della luce e non perdevo di vista Fellini - che era seduto a 10 metri da me in quello stesso ristorante. Avrei voluto salutarlo prima della fine della cena. Non mi sarebbe più capitato di incontrarlo. Ad un certo punto lo persi di vista. Ero quasi disperato e dispiaciuto. Ma sentì una mano sulla mia spalla. Era Federico. Restai senza fiato”, conclude Roncato. “Quel ricordo lo porto sempre con me”.

Quest’anno l’attore bolognese festeggia 40 anni di carriera. Probabilmente, non appena sarà finita l’emergenza, brinderà con amici e colleghi. Intanto, dal prossimo mese di giugno dovrebbe tornare a Parigi dove stava lavorando ad una fiction.