Ariana Grande e Lady Gaga in coppia per "Rain On Me"

Alla fine è arrivato, è disponibile da oggi "Rain On Me", il nuovo e tanto atteso singolo di Lady Gaga & Ariana Grande, per la prima volta insieme.

"Rain On Me" è la seconda anticipazione del nuovo sesto album di studio di Lady Gaga "Chromatica", in arrivo il prossimo 29 maggio, e segue la pubblicazione del brano "Stupid love", arrivato ai vertici della classifica radio italiana e ancora stabile, dopo 12 settimane dalla sua uscita, nella Top dei brani più programmati dalle radio.

"Chromatica" sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Lady Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un vinile colorato disponibile su ladygaga.com.