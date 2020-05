Gemma Galgani mette sottosopra il Trono Over di "Uomini e Donne", Tina Cipollari e Gianni Sperti regalano una parodia che schizza in vetta alla storia del trash televisivo e Nicola Vivarelli si infuria: "Divento una belva se si tocca mia mamma". Poi spuntano tre corteggiatrici bellissime per l'ufficiale di Marina Mercantile.

Il Trono Over si supera con una puntata storica. Gemma Galgani aveva esortato Nicola a conoscere altre persone affinché non si sentisse limitato, ma il giovanotto dalla fronte lucida di botox, l'ha rassicurata. Gemma, con il volto piegato dalle smorfie, è avvilita però un'esterna al parco scioglie ogni dispiacere. I due fanno qualche esercizio a corpo libero, Gemma lancia sguardi appetitosi sul fisico di Nicola: "Sei il mio personal TRAINER" e si comporta come se fosse gentil farfalletta. Saltano lallero di aiuola in aiuola a mani unite e dondolanti. Alla vista dell'RVM, Tina è lapidaria: "La nonna ha portato il nipotino alle giostre". In effetti, la sensazione è quella. Ma fa caldo, Nicola sfodera la canotta da Braccio di ferro e la Galgani non va oltre una maglietta a maniche lunghe. Sprezzo del ridicolo quando l'esterna termina con un gelato al pistacchio concesso da Gemma al ragazzo e con la rivelazione che la mamma di Nicola ha chiamato la dama torinese per consolarla dalle critiche. Un gesto che scuote i sensibilissimi dotti lacrimali di Gemma: "È stata protettiva come una mamma. È una cosa unica. Mi fai emozionare, sto bene perché con te torno un po' bimba gioiosa" e Nicola gioca pesante: "Ti voglio dire che non ho assolutamente tentazioni, a parte te al mio fianco". Gemma entra in studio e Tina non ha pietà: "Hai 71 anni, la devi smettere di fare l'oca giuliva. Adesso ti emosssioni per aver parlato con la famiglia" e la dama: "Era una voce piena di calore umano e non c'è età per sentirsi protetta da una mamma". Siamo oltre Pirandello: Gemma a 71 anni vede, in quella che già immagina sua suocera, la mamma, manco una sorella minore, mentre in realtà potrebbe essere la figlia. Roba che in confronto Beautiful è una didascalia esplicativa.

La puntata del dating show concede spettacolo nello spettacolo con la parodia di Gianni e Tina al primo incontro tra Gemma e Nicola. Magistrale la Cipollari nel ruolo di Gemma/vecchia Rose del Titanic dal volto raggrinzito. Il fiore in regalo è un carciofo, le emosssioni sono vibranti e il brindisi e una dichiarazione di guerra: "Bevi. Per ogni litro di vino vedrai dieci anni di meno, ti aiuterà a possedermi" dice Tina/Gemma e l'ufficiale: "Non vedo l'ora. Che bella pelle hai". La Galgani ride alla video parodia, mentre Nicola punta i piedi: "Lo dico ora e per il futuro. Non toccatemi la madre che divento una bestia".

Tina, Tini e Gianni sono così spaventati che ribattono: "E allora non metterla in mezzo in TV". Scatta la solita baraonda sulla differenza d'età e Maria De Filippi stoppa tutti: "Che significa che non è normale?! Questo concetto di normalità positiva o negativa non deve passare. Si può dire che non è comune un rapporto con questa differenza anagrafica, ma questo non significa che sia anormale". A essere sinceri il vero tema non è l'età, ma che per la bramosia di visibilità, sia Gemma sia Nicola sono disposti a tutto. Il belloccio toscano ha portato un regalo a Gemma da parte della madre: borsellino per gli spiccioli adatto alle signore anziane e molletta per capelli. La dama torinese è di nuovo un lavandino che perde, la De Filippi si allarma: "Mi raccomando, dai il vero significato ai gesti. Non è un ingresso ufficiale in casa. Lei è contenta finché Nicola è felice. Non sei innamorata vero?" e quella: "Beh, mi piace e ci sto molto bene. Lo sento genuino, pacato e garbato. Quando è partito mi sono sentita mancare". Tina sbotta: "Stai prendendo in giro sta poveraccia e chissà dove la troveremo poi".

Nicola Vivarelli si comporta da aspirante Miss Mondo: elogia a tutto spiano la De Filippi, scambiata per la patron di una kermesse, e chiede la pace nel mondo: "Io non ho niente di cui vergognarmi, i ladri, gli assassini e gli ipocriti si devono vergognare". Dopo l'immancabile frase fatta però viene messo al corrente che tre donne desiderano corteggiarlo. Sono giovani e piuttosto belle. Una ha un'idea originale: "Conoscimi. Solo se esci con me puoi essere sicuro del tuo sentimento per Gemma" e la De Filippi ridendo: "È un punto di vista davvero interessante...puoi dire a uno: stasera usciamo così metti alla prova l'amore per la tua fidanzata... Interessante". Gemma non la vede come la conduttrice, abbassa la testa e si immagina già a casa con plaid e gatto.