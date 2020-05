Giorgio Manetti punge l'ex fidanzata Gemma Galgani, eterna protagonista del Trono Over di "Uomini e Donne": “Prende in giro tutti. Possibile che dopo 11 anni non abbia trovato l’amore e adesso faccia le moine a un 26enne? Io sono stato l'unico stupido che non ha sfruttato la sua popolarità”.

Giorgio Manetti, passato alla storia della tv trash con il soprannome del "Gabbiano", torna a occuparsi dell’ex Gemma. La Galgani sta tenendo incollati al teleschermo quasi 3 milioni di telespettatori al giorno grazie al flirt (per ora a distanza Covid) con Nicola Vivarelli, 26enne toscano morto di fama e di follower (il suo profilo Instagram è schizzato da poche migliaia di seguaci a 52.000 fan). Giorgio, che pure ha amato la sediolina rossa finché non ha realizzato di aver perso il consenso del pubblico, ha rilasciato un’intervista al settimanale “NuovoTv” per dire la sua su Gems: “Prende in giro il pubblico e mette in discussione la sua dignità. Possibile che dopo 11 anni e 12 stagioni del programma non sia riuscita a trovare un uomo e sia lì a fare le moine a un giovane ufficiale di 26 anni?” e ancora: “Non ho nulla contro di lei e le auguro tutto il bene possibile, ma se va avanti così chissà che non ci resti altri 10 anni a cercare l’amore in tv. Ora è una donna famosa e molti corteggiatori si mostrano interessati a lei per poter vivere di luce riflessa. L’unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttare la sua popolarità sono stato io”.