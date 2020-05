Elisabetta Gregoraci, protagonista delle domande la buio di “Vieni da Me”, il programma di Caterina Balivo su Rai1, confessa: “Sono stata tradita. Ho beccato io i messaggini di varie signorine”.

Elisabetta Gregoraci, in collegamento da Monte Carlo, si racconta a Caterina Balivo, padrona di casa di “Vieni da Me”. L’attrice e presentatrice ritiene di non aver fatto scelte sbagliate perché anche le cose difficili insegnano qualcosa: “Ho vissuto tante vite, ho viaggiato molto e ho conosciuto tante persone, forse avrei fatto alcune cose piuttosto che altro, ma non sarei la donna che sono oggi”. Poi, stimolata da una domanda di una telespettatrice sul segreto della sua bellezza, l’ex moglie di Flavio Briatore ha lanciato una frecciatina alle colleghe: “Caterina, te e io siamo tra le poche che non ci siamo ancora deformate il viso” e la Balivo: “Quando cominceremo a invecchiare non ci vedrete più”.

Ma è alla domanda “Sei mai stata tradita?” che Elisabetta Gregoraci si sbottona. L’espressione del viso, amareggiata e dispiaciuta, le fa dire consapevole: “E’ sempre meglio non sapere, ma secondo me sì, secondo me sì”, poi sospira e dimostrando autoironia si accarezza i capelli come a toccare le corna immaginarie. La conduttrice di Soverato ha aggiunto: “Sono un po’ detective e un po’ rompiscatole, quando sto con una persona accedo al telefonino direttamente. Ho beccato in passato i messaggi di varie signorine ed erano molto gentili e disponibili. Allora io rispondevo: ciao sono Elisabetta, ho preso io il telefono, scusa mi dispiace ciao oppure guarda sei cascata male oggi, vai a farti un giro, ciao bella”.

Caterina Balivo ne vuole sapere di più: “Poi con il tuo lui?”, la Gregoraci si stringe nelle spalle e scoppia a ridere: “Beh facevo un po’ di show. Ho perdonato perché vedevo che erano cose abbastanza soft”. Non ha mai fatto riferimento al marito Flavio Briatore, ma considerando che sono stati sposati 10 anni, è lui il principale indiziato.