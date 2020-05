Al Trono Over di "Uomini e Donne", il dating show di Maria De Filippi, Pamela Barretta conquista Nicola Vivarelli, il 26enne corteggiatore di Gemma Galgani.

Valentina Autiero ha fallito laddove Pamela Barretta ha avuto successo: Nicola cede al suo fascino e la fa ballare. La dama pugliese dal fisico da pin up, piace a tutti, ma pare avere una calamita per i casi umani. L’ultimo è Enzo Capo che dopo pochi giorni voleva mettere in forno il risultato dei suoi lombi, ma nel giro di un paio di mesi ha scoperto che l’amore era un frigobar svuotato e una foto di troppo della sua fidanzata con Armando, il cavaliere più sopravvalutato della storia di UominieDonne. Enzo ha deciso di cancellare Pamela dalla sua vita: non risponde alle sue richieste di scuse, la lascia a fare il filo d’erba nell’ormai celebre parcheggio degli studi Elios e non accetta nemmeno le chiamate della redazione. Alla notizia che non c’è, Pamela scoppia a piangere e fa tenerezza pensare che una barretta di cioccolato consumata alle Maldive senza pensare al prezzo del servizio in camera e qualche sfogo infantile sui social, le sia costato il rapporto con il fidanzato. In verità, come dicono quelli che parlano bene: “Ha scansato un fosso”.

La donna è affranta anche se Maria De Filippi la esorta a guardare avanti: “Sei bella, sei giovane, che ti frega” e invita Nicola a farla ballare (più propriamente a beccheggiare rigidi su cerchi colorati). Le telecamere inquadrano il giovane ufficiale e sorpresa: il volto e il collo sono rosso ciliegio, gli occhi brillano come se stesse guardando Charlize Theron che esce ignuda e curveggiante dalla vasca di Jadore, la bocca denuncia un principio di labbra umide, i capelli sono un blocco di marmo che se un pelo si dovesse muovere, il sogno rischierebbe di svanire. Pamela rifiuta, Maria De Filippi osserva che Gemma non avrà niente da ridire perché è solo un gesto gentile e la Galgani, che alla domanda “Nicola vuoi ballare con Pamela?” si era incupita e aveva abbassato la testa per non vedere la reazione del suo boyfriend, concede rassegnata il permesso. “Non mi piace vedere una donna piangere, per me può farlo” dice Gemma. Nicola Vivarelli fa un balzo sulla mattonella che nemmeno Dick Fosbury e sorride rapito a Pamela. Due minuti di musica e Tina Cipollari chiosa: “Bravo Nicola, ora puoi andare a dare un bacino a nonna che ti ha detto sì”.