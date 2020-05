Cosa rivela Elena Morali su Favoloso e Nina Moric. Denunce, video hot e presunti ricatti

“Non fate ascoltare la telefonata...”: Elena Morali è furiosa. Arriva al Live per replicare alle accuse choc di Nina Moric. Con lei, in studio, c’è pure Luigi Favoloso (ex di Nina con il quale sta vivendo una nuova storia d’amore).

Si tratta, innanzitutto, di una telefonata che sarebbe durata 4 ore (anche se la Morali dice che sia durata 2 ore) tra Nina ed Elena. La Moric, la scorsa settimana, aveva raccontato di aver saputo che al telefono che Elena (disperata) sarebbe stata ricattata da Favoloso per un video hot. La Morali nega tutto ciò. Intanto, Favoloso è indagato per maltrattamenti e stalking dopo le denunce di Nina Moric.

La d’Urso dice alla Morali di aver pronto un servizio con un estratto di quella telefonata. “L’abbiamo sentita. Piangevi in quella telefonata”, dice la d’Urso. Ma la Morali continua a negare: “Sarà accaduto una sola volta in quella telefonata”. Poi sbotta in diretta: “Non sono d’accordo. Non mandatela in onda”. Una storia complessa che di gossip ha ben poco. Sembra cronaca giudiziaria.