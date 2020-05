Colpo di scena a Live, chi è la donna che ha preso il posto di Gina Lollobrigida

Si torna a parlare di Gina Lollobrigida. La diva che tutto il mondo ci invida, da anni, sta combattendo una battaglia giudiziaria contro suo figlio Milko e contro Rigau, lo spagnolo che da tempo dice di averla sposata per procura. Il matrimonio, però, è stato sciolto con una sentenza del Papa e non è più valido. Rigau e Milko hanno denunciato Andrea Piazzolla, il giovane tuttofare che da un decennio accompagna l’attrice nella vita quotidiana e che è anche amministratore della sua società (Vissi d’arte). Piazzolla è stato rinviato a giudizio, ma nel processo che inizierà a luglio Rigau - che si era costituito parte civile - è stato estromesso. Non gode dello status di coniuge, quelle nozze di cui parla da anni sono state sciolte con sentenza della Sacra Rota.

Adesso al Live spunta una novità. Un vero scoop. Rigau, in collegamento, si presenta con Maria Pilar, la donna che avrebbe sostituto la Lollo nel matrimonio per procura. “Io e Gina avevamo fatto il matrimonio con separazione dei beni”: dice Rigau. La Lollo si difende da tempo dicendo: “E’ una procura finta. Non ho mai voluto sposarlo”. Pilar al Live racconta, invece, che la Lollo avrebbe organizzato le nozze per Procura per allontanare i giornalisti. “E’ venuta a Barcellona per un autografo. Si é finta una fan”, aveva puntualizzato la diva in tribunale durante una delle tante udienze.

Intanto, Pilar in tv sfoggia uno smeraldo verde che a suo dire le avrebbe regalato le Lollo per indossarlo nel giorno delle nozze. “Fu proprio Gina a chiedermi di sposare Rigau, è stata lei a organizzare il matrimonio perché era stanca dei giornalisti e decise di organizzare il tutto e infatti lei è stata a mandare i documenti necessari per fare in modo che fossi io a sposare per procura il signor Rigau. Ora non so se lei stia ancora bene con la testa, ma noi ci conosciamo da più di trent'anni", racconta Pilar. Un colpo di scena che rende la vicenda ancora più complessa.