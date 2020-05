“Sinisa, mio padre” è il libro che ViktorijaViktorija Mihajlovic, una dei 5 figli dell’allenatore del Bologna, ha presentato a “Domenica In”: “Quando ho saputo della leucemia ho dato di matto”. E la madre e moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni rivela: “E’ un uomo dolcissimo, molto diverso da come appare”.

Viktorija Mihajlovic, ex Isola dei Famosi, ha raccontato a Mara Venier, padrona di casa di “Domenica In”, la sofferenza per la scoperta della malattia del padre Sinisa Mihajlovic: “Ho scritto il libro perché tutti lo conoscono come un uomo duro e severo, io invece volevo che fosse visto com’è: generoso, buono e sincero. Lui ha letto alcune parti del libro e si è commosso”. Mara Venier le chiede di spiegare cosa successe un anno fa e Viktoija: “Mia mamma prima lo disse a mia sorella e poi mi mandò a chiamare, io pensai di essere stata scoperta su qualcosa ma quando mi disse della leucemia, diedi di matto. Mamma non riusciva a calmarmi, fu mio padre a farmi ragionare e io risposi che lo amavo. Quando l’unica scelta che hai, è essere forte, la forza ti esce”. Viktorija piange, ma ritrova il sorriso quando la mamma Arianna si unisce al collegamento con la Venier.

La Rapaccioni rivede la dichiarazione d’amore pubblica che il marito le fece dopo le prime terapie e commenta: “Ha detto che ‘ho più palle di lui’? Lui è molto dolce a differenza di quello che può sembrare. Con Sinisa fu un colpo di fulmine”. La Venier ricorda di averla conosciuta durante il programma “Luna Park” e che fu subito feeling, la Rapaccioni conferma: “Sì, in realtà io abbandonai lo show a metà ’95 perché lui era alla Sampdoria, io a Roma e non potevamo vederci spesso. Io scelsi la famiglia e direi che ho fatto bene. Sinisa mi ha conquistato con la sua dolcezza anche se all’inizio faceva l’indifferente, quello che non era interessato. Ed è vero che venne a cena e chiese a mio padre il permesso di sposarmi”.

Sulla malattia, la moglie di Mihajlovic ammette: “Sinisa ha avuto una grinta pazzesca, la stessa dimostrata in una carriera di successo. Sono stati mesi difficili però ho tirato fuori il carattere e gli sono stata vicino. Abbiamo affrontato questo momento senza perdere il controllo. Devo dire che ci siamo dati forza a vicenda”.