Ad "Amici Speciali" torna il tandem tutto da ridere Maria De Filippi-Sabrina Ferilli: “Mi ha regalato un corno e mi ha detto di metterlo nelle mutande”. Il talent show di Canale 5, a favore della Protezione Civile, riparte dall’amicizia della conduttrice Maria De Filippi con l'attrice Sabrina Ferilli. Il nuovo giurato, Giorgio Panariello, ha stuzzicato la conduttrice pavese per un oggetto rosso che spuntava dai passanti della cintura: “Ma cos’hai alla cintura? Un corno? E’ uguale a quello che io ho regalato a Sabrina” e la De Filippi: “Sì è un corno, io però non sono superstiziosa. Me lo ha dato Sabrina. Se mi ha riciclato il regalo? Non so”. L’attrice ha smentito spiegando l’origine del regalo e rivelando una curiosità: “Io in tutti questi anni ho sempre avuto pensieri gentili e attenzioni per lei” e la moglie di Costanzo: “Sì e poi mi dice pure il prezzo”, ma la Ferilli ha prontamente ribattuto: “Siccome non le ho mai rivisto niente di quello che le ho regalato, mi sono allarmata. Pensando che li riciclasse ho cominciato a dirle il prezzo”. L’ultima stoccata è di Maria De Filippi: “Mi ha detto che dovevo metterlo nelle mutande, ma non mi sembrava il caso”.