Surreale Trono over a "Uomini e Donne". Gemma Galgani ha conosciuto Fabio, il 38enne che si nascondeva dietro il nickname "Occhi blu" durante le chat di due settimane fa. Lo sguardo è un bell'azzurro cielo, ma è tutto qui. Per il resto è tracagnotto e poco chic: a Gemma non piace. Figurarsi quando attacca Nicola Vivarelli, il modello 26enne a cui Gemma non stacca gli artigli di dosso: "Non credo alla buona fede di Nicola. Tu stai facendo l'AMORE MENTALE con Gemma. Gli hai regalato una spilla di tua mamma il primo giorno che vi siete visti, è un gesto importante. Non sei credibile. Ti sei espresso troppo con le parole". Ad amore mentale, Gemma è percorsa da un brivido caldo lungo la schiena. Nemmeno il tempo di indugiare sulla frase, che Valentina Autiero, dama del parterre, la esorta a mandare via Occhi blu: "Aho' e basta. Abbiamo fatto una puntata su di te, salutalo, non ti piace, non tirarla per le lunghe" e la Galgani: "Io non sono irruenta come te. Mica ci buttiamo tutte come te". Maria De Filippi ghigna e scatena la baraonda: "Valentina, a te piace eh Nicola".

La donna conferma il gioco di sguardi con il giovane toscano, sottolinea che secondo lei c'è feeling e Gemma esplode in una scenata di gelosia che il fu gabbiano Giorgio se la sognava. Nicola, lusingato dalle attenzioni che lo riportano al centro della scena, cerca di rabbonirla: "Valentina mi ha fatto dei bei complimenti, non ti agitare. Io ho apprezzato perché ogni volta che parliamo ci offendono, è stata carina", ma la Galgani, obnubilata dalla tempesta ormonale, urla "Sì, ho capito. Non sono rincoglionita, non me lo devi dire 5 volte, PRENDITILLA!". Valentina ride: "Maria però è vero, io e lui ci guardiamo spesso. L'altra volta mi sono accorta che stava male e gli ho chiesto come mai". Gemma è nera: "È vero che non ti sentivi bene, vuol dire che vi guardate. Per me vai, prenditela!!!". Poi si alza e tira un "Vaffa". Tina Cipollari reagisce rabbiosa: "È il primo vaffa di Gemma. Vi rendete conto quanto è già presa? ma cosa pretendi? La fedeltà? Pure la fedeltà da un 26enne? Ma ti sei vista?! Pensa tu sto scorfano". "Ti tiro una scarpa" è la replica della 70enne.

Lo studio è sconcertato, Cuore di poeta guadagna l'uscita tra l'indifferenza generale e Maria De Filippi, per stemperare gli animi, domanda alla dama torinese se vuole ballare la quadriglia 3.0. La Galgani fa la sostenuta e tentenna, ma quando capisce che Valentina sta per prenderle il posto, si fionda sulla mattonella colorata. Ha un ciriffo che prelude a uno sfogo epocale e infatti inizia a rimproverare il povero Nicola come fosse suo nipote al grido di "anche io voglio comprensione". Peccato che lui non avesse fatto nulla di sconveniente.