Pomodori e carote sullo sfondo. Chi ha messo la frutta dietro Sallusti

Cipollotti, pomodori, carote. In casa di Alessandro Sallusti, il direttore de Il Giornale, non manca la frutta. Ormai sembra una vera e propria moda. E Striscia la notizia, attenta ai fuori onda televisivi, si rende conto di quello che accade in casa Sallusti. Chi ha messo la frutta alle spalle del direttore? C’è sicuramente lo zampino di qualcuno.

Una fonte segreta ci dice che è stata Patrizia Groppelli, compagna di Sallusti. Tra loro c’è un bellissimo rapporto, pieno di sintonia. E la Groppelli, pungente opinionista televisiva, pare che abbia da anni la passione per la frutta di stagione. “Ne compra tanta e ha avuto l’idea di metterla nei barattoli di vetro a mo’ di elemento d’arredo in casa per dare colore”, svela una fonte segreta che conosce bene l’opinionista. Mistero svelato. Intanto, il video che ha realizzato Striscia è diventato virale e sta facendo il giro della rete in poco tempo.