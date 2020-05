Venticinque anni senza Mia Martini, un'artista inimitabile che ha lasciato un vuoto immenso nel mondo della musica. Ieri la Rai l'ha ricordata con il film tv “Io sono Mia”, interpretato dall'attrice Serena Rossi. A Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai1, ha rotto il silenzio Leda Bertè (sorella di Mia). “Quelle malelingue si sono diffuse partendo dal mondo della musica - ha raccontato. C’era molta invidia nei suoi confronti. Era una grande e l’hanno voluta fermare nel modo peggiore possibile”.

Poi in collegamento Leopoldo Mastelloni ha voluto ricordare la sua amicizia con Mia e quell’appuntamento che si erano dati a Napoli, ma lei purtroppo non si è mai presentata. “La sua rivincita più grande è che è diventa più idolo di prima. Io ho stretto un’amicizia privata con lei - ha detto l’attore. La cosa più orribile è che, prima che morisse, avevamo un appuntamento a Napoli perché avremmo provato per uno spettacolo. Ci siamo lasciati dicendoci ‘ci vediamo domani’ e poi ho saputo la notizia. Un misto fra strazio e incredulità. Avevamo parlato molto di queste cattiverie”.