"Faccia di tacchino. Sei parcheggiata qui da dieci anni". A "Uomini e Donne" l'opinionista Tina Cipollari non risparmia Gemma Galgani, innamorata persa di baby Nicola Vivarelli. Gemma Galgani non ode ragioni ché al cuore non si comanda. E alle pulsazioni neppure. Nicola Vivarelli, alias Sirius delle chat, ha la pelle di pesca, il fisico di un bronzo viareggino, la spuma di un ufficiale mercantile, la determinazione di chi ha parlato con mamma e nonna e ha ricevuto il via libera a frequentare la 70enne dama torinese. Come fa a non piacere? E infatti garba a Gemma e pure alle dame del dating show: sono consapevoli che sia un fake, però in fondo un po' rosicano. Ad aggiungere pepe è arrivato "Cuore di poeta". Ha 65 anni, è più giovane di Gemma, ma non abbastanza. Si esprime bene, è simpatico, ben curato e ben vestito però la tartaruga addominale è rovesciata dalla guerra di Corea e i capelli sono canuti senza via di scampo. La Galgani cincischia: "Ci siamo conosciuti solo per messaggi scritti, non so, vorrei tenerlo e conoscerlo", Tina Cipollari si accorge della titubanza e sferra il colpo: "Ecco, adesso fa l'espressione da tacchino. Dillo, non ti piace! Falsa, non lo tenere solo per fare scena".

Anche Maria De Filippi la vede entusiasta come chi riceve un avviso di pagamento e chiede: "Chi preferisci tra i due?", "Sapevo che mi avresti fatto questa domanda a trabocchetto" replica la Galgani aggiungendo: "Se li bacerei? Nicola sì, Cuore di poeta no". Lapalissiano. Il cavaliere over cerca di fare breccia regalandole una torta, ma Gemma è piuttosto disgustata: "Un'altra?!" e davanti alla dedica "Non c'è amore senza amore", si lascia andare a un antipatico commento monovocale: "A". Per Tina è troppo e suona la sveglia a Nicola: "Anche te puoi conoscere altre persone. Qui le donne hanno tra i 30 e i 50 anni, sono tutte delle giovincelle. E poi possono telefonare per venire qui". Il parterre delle dame si ringalluzzisce allo sdoganamento di qualche toyboy e Maria De Filippi dà l'affondo: "Beh sì, Nicola, possono chiamare anche le ventiseienni".

Gemma Galgani ascolta e incassa l'ultima frecciatina di Tina: "Tanto stai tranquillo, nonna non te la tocca nessuno, è parcheggiata lì da dieci, nonna è un porto sicuro. Hai capito in che senso?".